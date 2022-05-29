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Новости Software Игнатий Колыско
Telegram готовится к смене слогана — популярный мессенджер больше не будет «бесплатным навсегда»
В чём тогда вообще смысл подобных заявлений?
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Команда поддержки популярного мессенджера Telegram перед вероятным появлением премиум-подписки внесли определённые корректировки в модель продвижения. Давно знакомый слоган «бесплатен всегда» был убран, вместо него на сайте теперь размешена информация о бесплатном чате и безлимитном облачном хранилище файлов. Одним из первых, кто обратил внимания на изменённую маркетинговую политику Telegram, стал исследователь приложений Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi).

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Напомним, раньше при первом после установки запуске клиент Telegram показывал набор слайдов, среди которых была картинка со следующими фразами: «Telegram бесплатен навсегда. Без рекламы. Без оплаты подписки». В коде будущей версии программы появились слайды с новым текстом, который недвусмысленно даёт понять, что сервис больше не будет «бесплатным всегда».

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В своём микроблоге исследователь приложений Алессандро Палуцци сообщил, что старый текст сменился на такой: «Telegram предлагает бесплатной безлимитное облачное хранилище для чатов и медиафайлов». Скорее всего, программа получит в ближайшем будущем набор особых функций рамках премиум-подписки.

#telegram #мессенджеры
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