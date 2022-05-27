В ковидные времена Sony взяла за привычку публиковать новости из мира подчинённой себе части игровой промышленности посредством State of Play — коротких, но ёмких мероприятий, в рамках которых анонсируют новинки и подробнее рассказывают об уже представленных проектах. Очередной такой выпуск назначен на третье июня, 01:00 по московскому времени. Иными словами, он пройдёт в ночь со второго на третье число.
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Деталями программы представители Sony пока не поделились. Очевидно, нас ждёт как минимум один сюрприз, поскольку обычно компания прямо уточняет, какой теме в основном будет посвящено мероприятие.
Скорее всего, именно на State of Play нам официально продемонстрируют Call of Duty Modern Warfare II, поскольку у Sony с Activision заключено специальное соглашение, которое, по сведениям инсайдеров, распространяется на ближайшие три игры серии. Проще говоря, переход Activision Blizzard под контроль Microsoft в среднесрочной перспективе не повлияет на отношения холдинга с Sony.