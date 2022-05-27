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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Шутер The Cycle: Frontier покинет ранний доступ в начале июня
Проект создавали авторы атмосферной Spec Ops: The Line.
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Разработчики из студии Yager сообщили точную дату релиза бесплатного PvEvP-шутера The Cycle: Frontier. Новый проект от авторов сюжетного шутера Spec Ops: The Line должен поступить в продажу 8 июня как в Steam, так и в EGS.

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На релизе The Cycle: Frontier сразу получит предварительный первый сезон, а на 22 июня намечен его полноценный старт одновременно с боевым пропуском. Разработчики пообещали, что весь прогресс из предварительного сезона будет перенесён и в основной.

Официальное описание The Cycle: Frontier в Steam:

«Высадитесь на поверхность и отправляйтесь на поиски сокровищ и ресурсов, но будьте осторожны: сохранить свою добычу смогут лишь те, кто сумеет выжить. Берегитесь кровожадных монстров и жадных игроков… или же, наоборот, убивайте их и забирайте с трудом заработанную добычу себе.

Застолбите себе место на ближайшем шаттле, чтобы сохранить добычу. Улучшайте существующее снаряжение, покупайте новое и выполняйте контракты фракций, чтобы увеличить доходы и получить доступ к новым боевым возможностям. Поисковые работы — рискованное занятие, но порой жадность вознаграждается возможной славой. Как-никак, фортуна благоволит смелым».

Напомним, The Cycle — это улучшенная версия оригинальной The Cycle, которая получила переработанную карту и новый комплект противников. Сам проект долгое время находился в состоянии бета-тестирования, за всё время в данном мероприятии участие приняли свыше 900 тысяч человек.

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The Cycle: Frontier — это шутер от первого лица, в котором царит атмосфера напряжённости и опасности. Игрока нужно добывать ресурсы на заброшенной планете, охваченной смертоносной бурей, давая отпор не только кровожадным монстрам, но и другим игрокам.

#yager #the cycle frontier
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