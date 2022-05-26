По крайней мере, видеоролик-тизер намекает именно на это. А что на самом деле — вопросы к девелоперам.

Не успела основанная россиянами, но, по предельно понятным причинам, зарегистрированная на Кипре студия Owlcat Games выпустить продолжение Pathfinder с подзаголовком Wrath of the Righteous, как на горизонте замаячил новый проект. Сегодня Owlcat открыла на своём сайте страничку, посвящённую тому, что ждёт коллектив в будущем. Выяснилось, что ждёт его работа над новой игрой, которая, судя по всему, порадует нас научно-фантастическим сеттингом.

реклама

Никакими подробностями и даже намёками в Owlcat не поделились. Скорее всего, новинка будет представлена в рамках мероприятия Summer Game Fest, поскольку публикацию студии отметил вездесущий Джефф Кили, который и станет ведущим мероприятия.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -100000р на 3090 MSI Gaming X 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Бытует мнение, что нас ждёт адаптация ролевой настольной игры Starfinder.