Не успела основанная россиянами, но, по предельно понятным причинам, зарегистрированная на Кипре студия Owlcat Games выпустить продолжение Pathfinder с подзаголовком Wrath of the Righteous, как на горизонте замаячил новый проект. Сегодня Owlcat открыла на своём сайте страничку, посвящённую тому, что ждёт коллектив в будущем. Выяснилось, что ждёт его работа над новой игрой, которая, судя по всему, порадует нас научно-фантастическим сеттингом.
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Никакими подробностями и даже намёками в Owlcat не поделились. Скорее всего, новинка будет представлена в рамках мероприятия Summer Game Fest, поскольку публикацию студии отметил вездесущий Джефф Кили, который и станет ведущим мероприятия.
Бытует мнение, что нас ждёт адаптация ролевой настольной игры Starfinder.