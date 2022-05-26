Очередной четверг — очередная раздача в Epic Games Store. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в сервисе будет проходить раздача сборнка BioShock The Collection, в состав которого включены визуально немного облагороженные версии BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite. В России, впрочем, предложение абсолютно неактуально, поскольку EGS приходится исполнять требования издателя, который объявил о приостановке своей деятельности в нашей стране.
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Таким образом, на ранее зарегистрированную учётную запись получить подарок не удастся. Однако хитренькие пользователи сообщают, что один вариант всё же есть: достаточно подключить любой VPN и зарегистрировать новую учётную запись, у которой будет зафиксирован другой, уже не «санкционированный» регион.
Напомним, что параллельно в Epic Games Store проходит «мегараспродажа» в рамках которой можно с большими скидками приобрести массу достойных игр. А учитывая, что в сервисе пока функционируют привычные способы оплаты, перед нами внезапно оказался единственный работоспособный сервис цифровой дистрибуции. Вот так иногда судьба складывается: смеялись, смеялись, а оказалось, что EGS вполне себе полезен.