Когда ничего лучше придумать не смогли.

Blizzard изо всех сил продолжает делать вид, что поддерживает World of Warcraft. Сегодня компания в официальной новостной ленте своей MMORPG опубликовала материал, морально подготавливающий пользователей к запланированному к выходу 1 июня обновлению версии 9.2.5.

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Основное нововведение — возможность объединяться в группы с игроками из противостоящей фракции. Иными словами, с первого июня игроки перестанут обсуждать, какая фракция «соседствует» с другой, и вместо этого получат возможность объединить свои усилия ради общего блага. Участники Альянса и Орды смогут вместе выходить в рейды, выполнять задания и просто участвовать в товарищеских посиделках. В гильдии, однако, можно будет принимать только участников одной фракции — в этом плане обновление ничего не меняет.

Для совместного межфракционного прохождения будет доступен как современный, так и старый контент любых уровней. Естественно, из нового правила будут и исключения, а именно — элементы контента, где правилами межфракционное прохождение в принципе запрещено.

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Таким образом, контентная поддержка дополнения Shadowlands потихоньку заканчивается, уступая дорогу Dragonflight.