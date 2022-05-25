У вас что, нет PC?

По мере приближения Diablo Immortal к релизу активизируются и профильные журналисты. Так, издание GameInformer опубликовало 20-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса проекта как на смартфонах, так и на PC. Всё верно: если кто вдруг запамятовал, то недавно Blizzard сообщила, что поиграть в Diablo Immortal можно будет и на персональных компьютерах.

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В нижеуказанном видео нам продемонстрировали игровой процесс за доступные в Diablo Immortal классы персонажа, а также наглядно продемонстрировали, как между версиями отличается пользовательский интерфейс. Пока что всё выглядит, как весьма добротный проект, который удалось качественно адаптировать сразу под две совершенно разные платформы.

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Релиз Diablo Immortal на мобильных устройствах состоится уже через неделю, 2 июня. Тогда же начнётся и бета-тестирование PC-версии проекта, полноценный релиз которой явно задержится как минимум на пару месяцев.