По мере приближения Diablo Immortal к релизу активизируются и профильные журналисты. Так, издание GameInformer опубликовало 20-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса проекта как на смартфонах, так и на PC. Всё верно: если кто вдруг запамятовал, то недавно Blizzard сообщила, что поиграть в Diablo Immortal можно будет и на персональных компьютерах.
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В нижеуказанном видео нам продемонстрировали игровой процесс за доступные в Diablo Immortal классы персонажа, а также наглядно продемонстрировали, как между версиями отличается пользовательский интерфейс. Пока что всё выглядит, как весьма добротный проект, который удалось качественно адаптировать сразу под две совершенно разные платформы.
Релиз Diablo Immortal на мобильных устройствах состоится уже через неделю, 2 июня. Тогда же начнётся и бета-тестирование PC-версии проекта, полноценный релиз которой явно задержится как минимум на пару месяцев.