Из-за соответствующего законодательства.

Казалось, что трагическая эпопея с лутбоксами в видеоиграх, из-за которых издатели и разработчики терпят репутационные убытки, уже давно закончена, однако Blizzard со своим мобильным ролевым экшеном Diablo Immortal продолжает жить в прошлом, из-за чего потеряет сразу несколько платёжеспособных рынков. Как стало известно из комментария представителя холдинга Activision Blizzard одному из скандинавских изданий, вследствие жёстких законов касательно лутбоксов в некоторых странах Diablo Immortal не выйдет.

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Речь, в частности, идёт о Бельгии и Нидерландах — государствах, которые всегда были в авангарде войны с лутбоксами, заявляя, что данная система распространения контента мало чем отличается от азартных игр. Сыграть в Diablo Immortal жители этих стран, по крайней мере, легально, не смогут.

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Релиз Diablo Immortal назначен на второе июня на устройствах под управлением Android и iOS. В тот же день стартует бета-тестирование PC-версии проекта. Полноценный релиз на компьютерах, логично предположить, состоится спустя несколько месяцев.