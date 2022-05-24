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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: разработчики Hogwarts Legacy рассказывают о преимуществах PS5-версии игры
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Разработчики из Avalanche Software совместно с WB Games опубликовали новый геймплейный ролик своего грядущего приключенческого экшена Hogwarts Legacy, в котором рассказали об интеграции в геймплей уникальных технологий консоли PlayStation 5.

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Так, авторы наглядно продемонстрировали, каким образом инновационный контроллер DualSense позволит игроку глубже погрузиться в мир Hogwarts Legacy. На помощь здесь приходят тактильная отдача, адаптивные курки и даже изменяемые цвета подсветки. Цветовое кодирование будет меняться в зависимости от того, какой факультет волшебников выберет игрок.

Про общие технические моменты, связанные с запуском игры на консоли PlayStation 5, тоже кое-что стало известно. Геймеры смогут переключаться между двумя графическими режимами с упором на качество или производительность.

Для приключенческого экшена от Avalanche Software также заявлена поддержка разрешения 4K и технологии звука Tempest 3D AudioTech. Про быстрый SSD игрового устройства от Sony разработчики тоже помнят и постараются реализовать несколько «фишек», завязанных на демонстрации возможностей накопителя. Для совсем уж дотошных готовится система карточек активности.

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Приключенческий (и ещё немного ролевой) экшен Hogwarts Legacy должен поступить в продажу до конца текущего года на ПК, консолях PlayStation и Xbox двух поколений, а также на Nintendo Switch.

#wb games #hogwarts legacy #avalanche software
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