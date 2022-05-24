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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер нового сезона Destiny 2 про путешествия на Луну
И такое бывает.
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Компания Bungie выпустила трейлер нового сезона Destiny 2, действие, судя по представленному видеоряду, будет происходить на Луне. Российское адаптированное название сезона — «Видения».

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Разбор сюжета очередного сезона Destiny 2 — неблагодарное занятие. Даже фанаты не всегда успевают отслеживать все запланированные изменения. Мы лишь справочно и почти дежурно отметим, что к Луне вернулся Левиафан Калуса, искажённый тьмой. Из-за его прибытия на спутнике Земли пробудилась пирамида Тьмы, ну а стражам придётся разбираться со всем случившимся.

Сезон начался сегодня и продлится вплоть до 23 августа. Поклонники Destiny 2 могут рассчитывать на получение различных внутриигровых бонусов, среди которых есть переработанные пушки и прочее.

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Destiny 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

#bungie #destiny 2
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