Разработчики из польской студии The Dust, основанной выходцами из CD Project RED и Techland, представили новый трейлер I, The Inquisitor — амбициозного фэнтезийного приключения.
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Сам ролик авторы назвали анонсирующим, но о I, The Inquisitor впервые стало известно ещё осенью 2020 года. Через год (в мае 2021-го) публике представили первый трейлер, но до сегодняшнего момента о ходе разработки игры ничего не было известно.
Итак, «анонсированный» I, Inquisitor создаётся на базе литературного цикла «Я, инквизитор» польского писателя-фантаста Яцека Пекары. В рамках этой вселенной с довольно смелой концепцией Иисус сошёл с креста и в огне ярости залил в крови Иерусалим. Богохульно, да — оскорбление чувств верующих авторам проекта можно предъявить вполне заслуженно.
Игрок здесь должен будет примерить на себя роль божьего инквизитора Мордимера Маддердина. Ему предстоит заниматься раскрытием преступлений в городе Кенигштайн. По ходу раскрытия сюжета герой обязательно столкнётся со сложными моральными решениями, а также необходимостью устраивать пытки над неразговорчивыми персонажами. В боевой системе «Инквизитора» всё внимание ожидаемо уделяется мечам.
Даты релиза у необычного I, Inquisitor пока нет, зато со списком целевых платформ всё стало предельно ясно. Игра должна выйти на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X.