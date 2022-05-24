Делают поляки. По книжному циклу. Знакомо, да?

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

Разработчики из польской студии The Dust, основанной выходцами из CD Project RED и Techland, представили новый трейлер I, The Inquisitor — амбициозного фэнтезийного приключения.

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Сам ролик авторы назвали анонсирующим, но о I, The Inquisitor впервые стало известно ещё осенью 2020 года. Через год (в мае 2021-го) публике представили первый трейлер, но до сегодняшнего момента о ходе разработки игры ничего не было известно.

Итак, «анонсированный» I, Inquisitor создаётся на базе литературного цикла «Я, инквизитор» польского писателя-фантаста Яцека Пекары. В рамках этой вселенной с довольно смелой концепцией Иисус сошёл с креста и в огне ярости залил в крови Иерусалим. Богохульно, да — оскорбление чувств верующих авторам проекта можно предъявить вполне заслуженно.

Игрок здесь должен будет примерить на себя роль божьего инквизитора Мордимера Маддердина. Ему предстоит заниматься раскрытием преступлений в городе Кенигштайн. По ходу раскрытия сюжета герой обязательно столкнётся со сложными моральными решениями, а также необходимостью устраивать пытки над неразговорчивыми персонажами. В боевой системе «Инквизитора» всё внимание ожидаемо уделяется мечам.

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Даты релиза у необычного I, Inquisitor пока нет, зато со списком целевых платформ всё стало предельно ясно. Игра должна выйти на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X.