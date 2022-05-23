Да, время летит. Со второй космической.

RTX 3080 за 80 тр в Регарде

RTX 3080 за 80 тр в Регарде

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

В июне позапрошлого года в раннем доступе появился Hardspace Shipbreaker — весьма «залипательный» проект, посвящённый процессу, обратному созиданию: разрушению. Нашему персонажу, зарабатывающему на жизнь утилизацией отживших свой срок космических кораблей, необходимо кропотливо разбирать махины на запчасти, используя для этого богатый арсенал инструментов и возможностей.

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Теперь проект готовится к полноценному релизу. Состоится данное знаменательное событие уже завтра, ну а сегодня, по традиции игровой промышленности, разработчики опубликовали сопутствующий релизный видеоролик.

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За без малого два года пребывания в раннем доступе Hardspace Shipbreaker смогла завоевать 89-процентный пользовательский рейтинг в Steam, что недвусмысленно характеризует проект как достойный внимания.