Не зря же релиз переносили, в самом деле.

Осенью прошлого года Firaxis Games вместе с 2K Games объявили о том, что супергеройская тактическая игра Marvel’s Midnight Suns не выйдет весной, а выйдет, если всё пойдёт по плану «Б», во второй половине 2022 года. Студии было необходимо дополнительное время, чтобы довести проект до необходимого уровня качества — без конкретики.

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По всей видимости, причина была не только в желании избавить проект от ошибок: авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщает, что Firaxis решила обновить многие аспекты игрового процесса Midnight Suns — это и стало главной причиной переноса релиза. Более того, как передаёт инсайдер, результатом работы студия планирует поделиться уже в следующем месяце — вероятно, в рамках мероприятия Summer Game Fest. Тогда же, как ожидается, огласят и обновлённую дату релиза.

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Напомним, что Marvel’s Midnight Suns представляет собой тактическую игру, в которой участвуют знаменитые супергерои вселенной Marvel. В качестве главного же героя выступает новый персонаж, созданный Firaxis при участии Marvel специально для данной игры.