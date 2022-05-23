Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст показал, как должен выглядеть ремейк Halo на базе Unreal Engine 5
Жаль, что в реальности такого ремейка не будет. По крайней мере, в обозримой и среднесрочной перспективах.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3080 за 80 тр в Регарде

После формального запуска суперсовременного движка Unreal Engine 5, доступ к которому открыт даже для любителей и энтузиастов, многие обладающие массой свободного времени пользователи стали частично воссоздавать на базе последнего творения Epic Games свои любимые проекты. Сегодня очередь дошла до культовой Halo, видеороликом с демонстрацией фанатского «ремейка» которого поделилось издание IGN.

реклама

Сама демонстрация лишена активных действий, поэтому пока трудно на реальных примерах оценить возможности Unreal Engine 5 в плане платформы для шутеров. С визуальной же точки зрения вопросов нет — всё выглядит технологично, стильно и впечатляюще.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Что же до серии Halo, то последней на сегодняшней игрой в ней является получившая вполне позитивные пользовательские отзывы Halo Infinite. Со временем, однако, проект растерял почти всю свою пользовательскую базу, но, учитывая, что его мультиплеерный сегмент в данном случае явно не являлся основополагающим, такого развития событий следовало ожидать.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
77
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
53
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
54
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
25
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
15
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

Saturianin
16:28
На али 13700 руб через киви.
Новые видеокарты AMD RX 6400 появились в российских магазинах - смотрим цены
Я против войны
16:25
Всё величие России в запасах старья, раз резервированного из советских складских запасах. Всё величие сдулось. Украина, вперёд!
США готовы военным путем защищать Тайвань
Россиянин
16:23
Это пародия на заглота-гавнюка.
США готовы военным путем защищать Тайвань
Iruil
16:22
Скайнет решил создать свой ВМФ.
SCMP: Китай представил беспилотный авианосец с искусственным интеллектом
Россиянин
16:22
В Киеве выставили на пока сожжённую бронетехнику фашистов. Контраст не передаваемый! https://charter97.org/ru/news/2022/5/23/469074/
США готовы военным путем защищать Тайвань
VRoman
16:20
Жаль Интел больше не делает Оптаны. На PCIE 5 было бы интересно увидеть.
Платформа AMD Socket AM5 откроет новые перспективы перед SSD
Михаил Белан
16:20
Преды не спасут от пробития ок да.
Почему я говорю "нет" видеокартам от AMD. Разбираемся на примере одного сервисного центра
VRoman
16:17
Где там про IPC говорится??
AMD показала работу Ryzen 7000 в играх на частотах до 5.5 ГГц
terenty79
16:16
64 гига это мало. гуголь и телеграм все это место быстро засрет.
Представлен бюджетный смартфон Infinix Hot 12 с аккумулятором на 6000 мА*ч
terenty79
16:15
да ну, такое говно и за столько.
Новые видеокарты AMD RX 6400 появились в российских магазинах - смотрим цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем