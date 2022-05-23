После формального запуска суперсовременного движка Unreal Engine 5, доступ к которому открыт даже для любителей и энтузиастов, многие обладающие массой свободного времени пользователи стали частично воссоздавать на базе последнего творения Epic Games свои любимые проекты. Сегодня очередь дошла до культовой Halo, видеороликом с демонстрацией фанатского «ремейка» которого поделилось издание IGN.
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Сама демонстрация лишена активных действий, поэтому пока трудно на реальных примерах оценить возможности Unreal Engine 5 в плане платформы для шутеров. С визуальной же точки зрения вопросов нет — всё выглядит технологично, стильно и впечатляюще.
Что же до серии Halo, то последней на сегодняшней игрой в ней является получившая вполне позитивные пользовательские отзывы Halo Infinite. Со временем, однако, проект растерял почти всю свою пользовательскую базу, но, учитывая, что его мультиплеерный сегмент в данном случае явно не являлся основополагающим, такого развития событий следовало ожидать.