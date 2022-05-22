На протяжении нескольких недель мы не наблюдали в еженедельных чартах продаж в Steam практически никаких серьёзных изменений — всё было вялотекущим и абсолютно не новым. Положение дел изменилось на прошлой неделе, когда на первое место триумфально взгромоздилась стратегия Songs of Conquest в духе «Героев». Теперь же новая неделя и новый лидер в лице вампирского боевика-«выживача» V Rising.
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Строго говоря, ситуация полностью предсказуемая: то, что лидером будет именно V Rising, стало понятно сразу после того, как разработчики сообщили о пятисот тысячах проданных копий за три дня. А вот предыдущий лидер в лице Songs of Conquest закончил достаточно печально: с первого места стратегия за неделю сразу же вылетела из десятки самых продаваемых проектов. Оно и неудивительно: ажиотаж вокруг Songs of Conquest был совсем не долгоиграющим.
На втором месте расположился портативный игровой ПК Steam Deck, на третьем — вышедшая на этой неделе Arma Reforger, которую разработчики из Bohemia нарекли большим шагом по направлению к Arma 4. Elden Ring всё ещё присутствует в десятке.
В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- V Rising;
- Steam Deck;
- Arma Reforger;
- Elden Ring;
- V Rising Founde’s Park Eldest Bloodline;
- Valve Index VR Kit;
- The Forest;
- FIFA 22;
- Titanfall 2;
- Old World.