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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Вампирский боевик V Rising ожидаемо стартовал с первого места в недельном чарте продаж Steam
«Геройская» стратегия Songs of Conquest вылетела из десятки «пулей».
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На протяжении нескольких недель мы не наблюдали в еженедельных чартах продаж в Steam практически никаких серьёзных изменений — всё было вялотекущим и абсолютно не новым. Положение дел изменилось на прошлой неделе, когда на первое место триумфально взгромоздилась стратегия Songs of Conquest в духе «Героев». Теперь же новая неделя и новый лидер в лице вампирского боевика-«выживача» V Rising.

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Строго говоря, ситуация полностью предсказуемая: то, что лидером будет именно V Rising, стало понятно сразу после того, как разработчики сообщили о пятисот тысячах проданных копий за три дня. А вот предыдущий лидер в лице Songs of Conquest закончил достаточно печально: с первого места стратегия за неделю сразу же вылетела из десятки самых продаваемых проектов. Оно и неудивительно: ажиотаж вокруг Songs of Conquest был совсем не долгоиграющим.

На втором месте расположился портативный игровой ПК Steam Deck, на третьем — вышедшая на этой неделе Arma Reforger, которую разработчики из Bohemia нарекли большим шагом по направлению к Arma 4. Elden Ring всё ещё присутствует в десятке.

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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • V Rising;
  • Steam Deck;
  • Arma Reforger;
  • Elden Ring;
  • V Rising Founde’s Park Eldest Bloodline;
  • Valve Index VR Kit;
  • The Forest;
  • FIFA 22;
  • Titanfall 2;
  • Old World.
#steam #valve #v rising
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