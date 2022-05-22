Во вторник состоится премьера фильма «Топ Ган: Мэверик», продолжения выпущенного аж 36 лет тому назад фильма «Лучший стрелок» (Top Gun). Естественно, по такому поводу многие производители авиасимов и авиационных аркад (в основном, вторых) принимают участие в PR кампании кинокартины, попутно зарабатывая очки для самих себя. Так, стало известно, что соответствующее DLC уже 26 мая, через два дня после премьеры фильма, выйдет для авиационной аркады Ace Combat 7 Skies Unknown.
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В состав DLC войдёт каноничный самолёт из фильма, поэтому статус дополнения для данной контентной добавки, объективно говоря, приплетён за уши. Что до цены, то пока об этом информации нет, и, справедливости ради, подобный контент следовало бы добавить бесплатно.
Ace Combat 7 поступила в продажу в начале 2019 года. Проект разошёлся трёхмиллионным тиражом, а в настоящее время разработчики трудятся над следующей частью серии.