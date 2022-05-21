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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
State of Decay 2 привлекла внимание более десяти миллионов игроков.
Это невообразимо много для проекта данного жанра и уровня.
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Завтра разработчики State of Decay 2 отметят четвёртую годовщину со дня выхода проекта, а сегодня, как это часто бывает в современной игровой индустрии, заранее оповестили сообщество о «юбилейном» рекорде. Согласно официальной информации, в State of Decay 2 за четыре года сыграли более десяти миллионов человек.

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Учитывая, что мы имеем дело с достаточно нишевым проектом в жанре зомби-выживача, который, к тому же, не отличается высоким бюджетом, данный результат можно с чистой совестью назвать превосходным.

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В настоящее время разработчики из Undead Labs продолжают потихоньку трудиться над триквелом — State of Decay 3. Работа движется архимедленно, и по состоянию на конец март—начало апреля проект ещё находился на ранней стадии производства. И это учитывая, что анонс состоялся летом 2020-го. Когда мы такими темпами увидим третью часть серии, можно только догадываться.

#undead labs #state of decay 2
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