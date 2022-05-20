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Новости Software Игнатий Колыско
Прохождение вступительной миссии Sniper Elite 5 записали на видео
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Разработчики из компании Rebellion представили геймплейное видео, на котором запечатлено прохождение миссии из снайперского экшена Sniper Elite 5.

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Соответствующий материал был опубликован каналом игрового издания Gamespot. На протяжении 20 минут нам показывают, как можно разобраться с поставленными задачами в рамках вступительной миссии на Атлантическом валу. По ходу действия главный герой использует снайперскую винтовку SREM-1, пистолет-пулемёт Welgun, модифицированную M 1911 и прототип MP 44 для ночных боёв. Также представленный ролик показывает обновлённую «камеру убийств».

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Релиз Sniper Elite 5 должен состояться 26 мая на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

#rebellion #sniper elite 5
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