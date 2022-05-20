Про саму игру Крис Робертс тоже немного рассказал.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Одиозный Крис Робертс опубликовал довольно большое сообщение, в котором рассказал о запланированном для долгостроя Star Citizen обновлении версии 4.0 и планах на будущее у студии Cloud Imperium Games.

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Робертс сразу дал понять, что аудитория проекта растёт, поэтому команда сейчас «изо всех сил» старается сделать для Star Citizen побольше нового контента в рамках больших обновлений. Сейчас одной из ключевых задач считается добавление технологии Persistent Entity Streaming, которая позволяет объединить серверы в единую Сеть.

Оценить старания девелоперов можно уже сейчас, ознакомившись с альфа-версией клиента 3.18. Что до полноценного запуска Persistent Entity Streaming, то он состоится не раньше следующего года, когда будет запущено обновление версии 4.0.

В этом году традиционное мероприятие CitizenCon будет проведено в виде онлайн-трансляции, в рамках которой разработчики расскажут о текущем состоянии проекта. Причём, расскажут именно о Star Citizen, потому как о Squadron 42 авторы пока никаких новых деталей раскрывать не спешат, сославшись на идущий своим чередом процесс разработки.

Star Citizen, по прогнозам, до конца текущего года сможет собрать более 500 миллионов долларов на свою разработку, а количество учётных записей должно превысить отметку в четыре миллиона. На текущий момент игра собрала более 460 миллионов долларов при 3,7 миллионах зарегистрированных аккаунтов.

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Ближайшая альфа-версия клиента с порядковым индексом 3.17.2 получит новый «пак» с миссиями, локациями и мелкими нововведениями.