Даже звучит страшно.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Как сообщают польские игровые СМИ, студия Bugbear Entertainment трудится над проектом, представляющим собой гибрид её последнего творения в лице Wreckfest, а также Trackmania и FlatOut. Насколько известно журналистам, новинка носит название Stuntfest и, по всей видимости, готовится к скорому анонсу.

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С точки зрения геймплея новинка, собственно, будет представлять собой смесь трёх вышеуказанных проектов. Одни элементы, например, система повреждений машин, будут заимствованы из Wreckfest, другие из FlatOut, а структура трасс при этом будет примерно соответствовать таковым из Trackmania. Что из всего этого получится, надо будет смотреть уже вживую.

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Если продолжать верить журналистам, то Stuntfest формально анонсируют в августе в рамках специального мероприятия THQ Nordic, которое выступит издателем новинки.