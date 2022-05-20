Как сообщают польские игровые СМИ, студия Bugbear Entertainment трудится над проектом, представляющим собой гибрид её последнего творения в лице Wreckfest, а также Trackmania и FlatOut. Насколько известно журналистам, новинка носит название Stuntfest и, по всей видимости, готовится к скорому анонсу.
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С точки зрения геймплея новинка, собственно, будет представлять собой смесь трёх вышеуказанных проектов. Одни элементы, например, система повреждений машин, будут заимствованы из Wreckfest, другие из FlatOut, а структура трасс при этом будет примерно соответствовать таковым из Trackmania. Что из всего этого получится, надо будет смотреть уже вживую.
Если продолжать верить журналистам, то Stuntfest формально анонсируют в августе в рамках специального мероприятия THQ Nordic, которое выступит издателем новинки.