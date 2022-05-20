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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ утверждают, что Bugbear трудится над игрой-гибридом Wreckfest, Trackmania и FlatOut
Даже звучит страшно.
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Как сообщают польские игровые СМИ, студия Bugbear Entertainment трудится над проектом, представляющим собой гибрид её последнего творения в лице Wreckfest, а также Trackmania и FlatOut. Насколько известно журналистам, новинка носит название Stuntfest и, по всей видимости, готовится к скорому анонсу.

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С точки зрения геймплея новинка, собственно, будет представлять собой смесь трёх вышеуказанных проектов. Одни элементы, например, система повреждений машин, будут заимствованы из Wreckfest, другие из FlatOut, а структура трасс при этом будет примерно соответствовать таковым из Trackmania. Что из всего этого получится, надо будет смотреть уже вживую.

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Если продолжать верить журналистам, то Stuntfest формально анонсируют в августе в рамках специального мероприятия THQ Nordic, которое выступит издателем новинки.

#bugbear
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Думаете больше чем от машин в городе ? ))))
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Никто ничего не обещал. Планировали, это да. Но планы всегда могут меняться, на то они и планы.
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