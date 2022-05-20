Обсуждали создание российского движка и выход на китайский рынок.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Администрация Президента (АП) провела закрытую встречу с российскими разработчиками видеоигр, чтобы обсудить поддержку рынка. Как заявили участники данного мероприятия, главным риском они считают потерю зарубежных площадок для дистрибуции игр. Также упоминалась инициатива по созданию российского движка как необходимое направление для дальнейшего развития всей отрасли.

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Что до рынков дистрибуции, то здесь в качестве одной из мер поддержки называется содействие в выходе на китайский рынок. Но для этого нужна не только административная поддержка, а также серьёзное улучшение качества российских продуктов.

На закрытой встрече с разработчиками игр присутствовали замначальника управления АП по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Алексей Волоскович и 23 участника отрасли, в том числе представители «Сбера» и VK.

В рамках разговора представители российской игровой индустрии обозначили две большие проблемы: трудности с доступом к площадкам дистрибуции мобильных (App Store и Google Play) и компьютерных (Steam) игр, а также перспектива остаться без доступа к необходимому программному обеспечению, особое место среди которого занимают движки Unreal Engine и Unity.

Источник издания «Коммерсантъ» сообщил, что в рамках встречи рассматривалась возможность создать российский движок, но на реализацию этой крайне амбициозной задачи потребуется потратить «миллиарды рублей» и «два-три года».

При обсуждении перспективы выхода на китайский игровой рынок представители индустрии дали понять, что «он может компенсировать западный», но сам по себе крайне зарегулирован, поэтому без административной помощи зайти туда не получится. Источник «Коммерсанта» подытожил, что все участники «в целом согласились, что отрасли будет полезна помощь государства».

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Напомним также, по данным My.Games (входит в VK), по итогам 2021 года объём российского рынка видеоигр составил 177,4 млрд руб. При этом, согласно данным аналитической компании NewZoo, объем рынка видеоигр в Юго-Восточной Азии по итогам прошлого года превысил $88 млрд.