Издательство Dontnod и разработчики из студии PortaPlay объявили точную дату выхода Gerda: A Flame in Winter — сюжетной ролевой игры, действие которой происходит во времена Второй мировой войны. Проект появится на ПК и Nintendo Switch уже 1 сентября текущего года.
реклама
Gerda: A Flame in Winter расскажет историю Герды Ларсен, сельской медсестры. Само действие происходит в Дании в феврале 1945 года.
«Вы живете спокойной жизнью со своим мужем Андерсом, несмотря на войну. Однажды вы возвращаетесь домой с работы, пробиваясь на велосипеде через сильную метель. Вы замечаете кровь у входа в свой дом, и вскоре обнаруживаете, что Андерс арестован гестапо. Он оставил вам важные документы Сопротивления, и от ваших следующих действий зависит жизнь многих датчан и немцев. Что вы будете делать?» — гласит официальное описание к игре.
Авторы Gerda: A Flame in Winter утверждают, что сюжет их игры вдохновлён реальными событиями. В конце всего происходящего геймеры смогут увидеть одну из нескольких концовок. В комплекте также имеется уникальная ролевая система, предоставляющая возможность развивать личностные качества главной героини.