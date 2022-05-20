Возможно, это привлечёт новых пользователей.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Космическая стратегия Stellaris недавно отметила свой шестой день рождения. Ничего особо интересного на данное событие разработчики не подготовили, но вот сегодня решили устроить в проекте выходные бесплатного доступа: все желающие могут опробовать творение Paradox вплоть до понедельника, 23 мая.

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Параллельно с выходными бесплатного доступа на Stellaris также распространяется огромная 80-процентная скидка, благодаря которой игру можно урвать в Steam за 139 рублей. Если, конечно, найдёте способ осуществить транзакцию.

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Несмотря на почтенный возраст, Stellaris регулярно получает обновления и контентные добавки. Так, неделю назад стратегия расширилась с помощью аддона Overlord, значительно увеличивающего возможности управления своей космической империей. Релиз аддона был омрачён многочисленными ошибками и багами, в результате чего его пользовательский рейтинг в Steam составляет всего 46 %, но наверняка это дело поправимое. Когда-нибудь. Может быть.