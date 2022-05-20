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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной
Возможно, это привлечёт новых пользователей.
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Космическая стратегия Stellaris недавно отметила свой шестой день рождения. Ничего особо интересного на данное событие разработчики не подготовили, но вот сегодня решили устроить в проекте выходные бесплатного доступа: все желающие могут опробовать творение Paradox вплоть до понедельника, 23 мая.

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Параллельно с выходными бесплатного доступа на Stellaris также распространяется огромная 80-процентная скидка, благодаря которой игру можно урвать в Steam за 139 рублей. Если, конечно, найдёте способ осуществить транзакцию.

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Несмотря на почтенный возраст, Stellaris регулярно получает обновления и контентные добавки. Так, неделю назад стратегия расширилась с помощью аддона Overlord, значительно увеличивающего возможности управления своей космической империей. Релиз аддона был омрачён многочисленными ошибками и багами, в результате чего его пользовательский рейтинг в Steam составляет всего 46 %, но наверняка это дело поправимое. Когда-нибудь. Может быть.

#stellaris
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