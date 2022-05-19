С персонажами вселенной Marvel, всё верно.

Бен Броуд, бывший геймдиректор коллекционной карточной игры Hearthstone, представил свой новый проект, сделанный не в стенах Blizzard, — стремительную ККИ под названием Marvel Snap. Всё верно, это проект во вселенной Marvel, а вся его стремительность заключается в том, что игроки здесь ходят не по очереди, а одновременно.

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Разработкой Marvel Snap занимается студия Second Dinner, где сейчас и работает Бен Броуд. Она основана бывшими разработчиками Hearthstone — то есть, Броуд там далеко не единственный выходец из Blizzard.

ККИ предполагает довольно стандартный в таких ситуациях геймплей: сбор карт в колоды (с нарисованными персонажами Marvel), участие в битвах с другими игроками и тому подобные вещи. Но всё преображается в тот момент, когда этот самый бой и начинается. Оба игрока ходят одновременно, никаких раздумий и снижения темпа — только карточный геймплей без остановок.

Ещё одна отличительная черта Marvel Snap — механика Щелчка. Она позволяет игрокам удваивать урон от всех возможных источников и делает матч более захватывающим. Начинающий коллекционер карточек должен помнить, что эту самую механику могут применить и против него, поэтому всегда нужно быть начеку.

Колоды в Marvel Snap будут состоять из 12-15 карт. Разработчики утверждают, что это позволило лучше сбалансировать каждую из карт — в случае с игровым процессом, где оба геймера ходят одновременно, это особенно важно.

Релизная версия проекта от Second Dinner будет содержать в себе свыше 150 карт с героями вселенной Marvel. Если Marvel Snap «взлетит», то в будущем он станет получать «допы» на регулярной основе со свежими наборами карт. Собственно, так дела обстоят всегда и с любой игрой такого жанра.

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Marvel Snap будет распространяться по условно-бесплатной модели, среди целевых платформ значатся ПК и мобильные устройства на базе iOS и Android. Все заинтересованные могут подать заявку на участие в закрытом бета-тестировании игры на Android. Даты релиза у всего этого ККИ-безумия пока нет, зато есть анонсирующий трейлер.