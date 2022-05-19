Ну не нужны эксклюзивы в наше время, не место им!

Время летит с такой скоростью, что кажется, будто первоначальный релиз глобальной стратегии Old World от ведущего дизайнера Civilization IV Сорена Джонсона состоялся только вчера. На практике же первый релиз Old World многие не заметили, поскольку он состоялся эксклюзивно в Epic Games Store, но сегодня эта несправедливость завершилась, и игра стала доступна и в Steam. Проект предлагается по цене в 1 499 рублей, однако до 25 мая на него будет распространяться «релизная» скидка в размере десяти процентов.

реклама

Old World представляет собой историческую глобальную стратегию в классическом понимании этого жанра: вам необходимо возглавить государство и провести его через века технологического и культурного развития, при этом заботясь о своей династии. Всё верно, в Old World, хоть она и является идейным конкурентом «Цивилизации», бессмертных правителей нет, и воспитание достойного наследника входит в перечень основных государственных обязанностей властителя.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке

На текущий момент игра доступна только на английском языке, однако в июне получит текстовый перевод сразу на несколько дополнительных языков, включая русский.