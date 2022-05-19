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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глобальная стратегия Old World от ведущего дизайнера Civilization IV наконец-то добралась до Steam
Ну не нужны эксклюзивы в наше время, не место им!
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Время летит с такой скоростью, что кажется, будто первоначальный релиз глобальной стратегии Old World от ведущего дизайнера Civilization IV Сорена Джонсона состоялся только вчера. На практике же первый релиз Old World многие не заметили, поскольку он состоялся эксклюзивно в Epic Games Store, но сегодня эта несправедливость завершилась, и игра стала доступна и в Steam. Проект предлагается по цене в 1 499 рублей, однако до 25 мая на него будет распространяться «релизная» скидка в размере десяти процентов.

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Old World представляет собой историческую глобальную стратегию в классическом понимании этого жанра: вам необходимо возглавить государство и провести его через века технологического и культурного развития, при этом заботясь о своей династии. Всё верно, в Old World, хоть она и является идейным конкурентом «Цивилизации», бессмертных правителей нет, и воспитание достойного наследника входит в перечень основных государственных обязанностей властителя.

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На текущий момент игра доступна только на английском языке, однако в июне получит текстовый перевод сразу на несколько дополнительных языков, включая русский.

#old world #mohawk games
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