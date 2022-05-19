Неприемлемо долго, но лучше поздно, чем никогда.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Разговоры о том, что в Hitman 3 намереваются добавить трассировку лучей, витают вокруг данного проекта уже давно. Что ж, на следующей неделе ситуация перейдёт от разговоров к делу, о чём сегодня сообщили разработчики из IO Interactive. Данное нововведение войдёт в состав патча версии 3.110, релиз которого запланирован на 24 мая.

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Вместе с трассировкой лучей в том же патче в Hitman 3 появится поддержка новомодных технологий NVIDIA DLSS и AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), выполняющих похожие задачи — обеспечивая высокое качество картинки при сохранении высокой производительности. Так сказать, без компромиссов.

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Hitman 3 поступила в продажу в начале прошлого года и стала самой финансово успешной игрой за всю историю франшизы про приключения Агента 47.