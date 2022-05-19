Руководитель разработки «Аллодов Онлайн» Антон Турищев дал интервью сетевому изданию GoHa, в рамках которого рассказал о дальнейшей судьбе проекта и запланированных для него улучшениях на фоне высокой популярности.
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Так, стало известно, что сейчас ведутся работы по переходу на поддержку рендером и клиентом версии DirectX 11 и его системы шейдеров. Также ведутся работы по переходу на архитектуру процессоров x64.
В ближайшее время игра получит улучшение классового баланса, полишинг прокачки персонажа, улучшение крафтовых профессий, улучшение и облегчение вхождения в геймплей для высокоуровневых игроков. «Аллоды Онлайн» в ближайшее время получат масштабное обновление с продолжением сюжета, новыми зонами и новой масштабной PvP-активностью про завоевание территорий и битвы в 100+ участников.
Сюжет «Аллодов Онлайн» продолжит своё развитие, по поводу следующего крупного апдейта Антон Турищев заявил следующее:
«Как уже говорилось, следующий сюжетный отрывок будет посвящен конфликту Детей и Экспедиции. Игроку нужно будет окончательно выбрать сторону, к которой он примкнёт. Но стоит опасаться действий Иркаллы и Нихаза, пока Смеяна и Всематерь воюют друг с другом, Тьма продолжает реализацию своих планов.
В будущем игроков ждет финал сюжета в Эдеме, за которым последуют события, значительно изменяющие расстановку сил в самом Сарнауте. И в версии 14.0 придется разбираться с последствиями своих же действий. Эти происшествия затронут весь мир, даже такие его уголки, которые доселе оставались сокрытыми».
Наконец, подписка. У разработчиков нет планов повышать её цену. Только подарки при оплаты нескольких месяцев сразу — уникальные маунты, костюмы и питомцы.