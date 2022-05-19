Разработчики из студии Smallthing совместно с компаниями Leonardo Interactive и Adventure Soft Publishing анонсировали приключенческую игру Simon The Sorcerer Origins — приквел квеста в этой же серии, вышедшего в далёких 90-х. События игры развернутся за несколько недель до начала оригинала.
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В центре сюжета Simon The Sorcerer Origins — всё тот же юный волшебник Саймон. Разработчики называют его упрямым и строптивым подростком, которого уже успели исключить из школы. В какой-то момент наш герой вновь попадёт в волшебный мир, где правят могущественные колдуны и живут странные существа.
Собственно, само приключение и стартует после попадания Саймона в новое удивительное место. Чтобы выбраться домой, ему придётся разучивать заклинания, использовать алхимические устройства и делать другие подобные вещи.
Авторы Simon The Sorcerer Origins готовы порадовать игроков классическим игровым процессом, обилием качественного юмора и нетривиальных головоломок.
Релиз нового приключенческого проекта должен состояться 28 марта 2023 года на ПК, Playstation, Xbox и Nintendo Swith. У анонсированной Simon The Sorcerer Origins есть своя страница в Steam, где заявлена поддержка русского языка (субтитры).