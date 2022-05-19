Игра выйдет через год, страница в Steam уже есть.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Разработчики из студии Smallthing совместно с компаниями Leonardo Interactive и Adventure Soft Publishing анонсировали приключенческую игру Simon The Sorcerer Origins — приквел квеста в этой же серии, вышедшего в далёких 90-х. События игры развернутся за несколько недель до начала оригинала.

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В центре сюжета Simon The Sorcerer Origins — всё тот же юный волшебник Саймон. Разработчики называют его упрямым и строптивым подростком, которого уже успели исключить из школы. В какой-то момент наш герой вновь попадёт в волшебный мир, где правят могущественные колдуны и живут странные существа.

Собственно, само приключение и стартует после попадания Саймона в новое удивительное место. Чтобы выбраться домой, ему придётся разучивать заклинания, использовать алхимические устройства и делать другие подобные вещи.

Авторы Simon The Sorcerer Origins готовы порадовать игроков классическим игровым процессом, обилием качественного юмора и нетривиальных головоломок.

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Релиз нового приключенческого проекта должен состояться 28 марта 2023 года на ПК, Playstation, Xbox и Nintendo Swith. У анонсированной Simon The Sorcerer Origins есть своя страница в Steam, где заявлена поддержка русского языка (субтитры).