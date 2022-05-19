О том, что у ELEX II всё обстоит не лучшим образом, нам известно с самого момента его релиза в начале весны: «онлайн» низкий, контентная поддержка оставляет желать лучшего, пользовательские оценки невысокие. С 22 марта разработчики из Piranha Bytes не подавали признаков жизни проекта, и вот, теперь холдинг Embracer Group, владеющий, в свою очередь, издательством THQ Nordic, признал очевидное — ELEX II с треском провалилась.
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Естественно, представители Embracer использовали не столь резкий термин, уточнив, что проект «не оправдал ожиданий» компании. Какова дальнейшая судьба проекта, на данный момент неизвестно.
Напомним, что пользователи жаловались на не выдерживающую никакой критики техническую часть ELEX II, а также на сомнительные решения в игровом процессе, которые журналисты красноречиво называли «шагом вперёд и несколькими шагами назад».