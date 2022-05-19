Всё так, как и должно быть.

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

О том, что у ELEX II всё обстоит не лучшим образом, нам известно с самого момента его релиза в начале весны: «онлайн» низкий, контентная поддержка оставляет желать лучшего, пользовательские оценки невысокие. С 22 марта разработчики из Piranha Bytes не подавали признаков жизни проекта, и вот, теперь холдинг Embracer Group, владеющий, в свою очередь, издательством THQ Nordic, признал очевидное — ELEX II с треском провалилась.

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Естественно, представители Embracer использовали не столь резкий термин, уточнив, что проект «не оправдал ожиданий» компании. Какова дальнейшая судьба проекта, на данный момент неизвестно.

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Напомним, что пользователи жаловались на не выдерживающую никакой критики техническую часть ELEX II, а также на сомнительные решения в игровом процессе, которые журналисты красноречиво называли «шагом вперёд и несколькими шагами назад».