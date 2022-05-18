Как будто раньше что-то мешало.

В конце января этого года Sony и Bungie объявили о заключении сделки, по которой создатели Destiny за сумму в $3,6 млрд перейдут под крыло игрового подразделения японской компании. Сделка крупная, её ещё предстоит оформить по всем юридическим законам, ну а пока руководство Sony комментирует будущее событие.

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Так, по словам главы компании Кэнъитиро Ёсиды, сделка с Bungie станет для Sony «значительным шагом» на пути к большей мультиплатформенности, а также позволит компании расширить её портфолио игр-сервисов.

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Данное заявление Ёсиды идёт рука об руку с комментарием руководителя Sony Interactive Entertainment Джима Райана, отметившего в начале года, что сделка с Bungie поможет Sony расширить свою пользовательскую базу. Учитывая, что последние годы Sony не только на словах, но и на практике стремится к мультиплатформенности, никаких противоречий на этом направлении не наблюдается; и это прекрасно для всех.