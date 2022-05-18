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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: владельцы видеосервиса ivi ведут переговоры о его продаже
Одним из возможных покупателей называется МТС.
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Издание РБК сообщает со ссылкой сразу на пять анонимных источников, что акционеры видеосервиса ivi ведут переговоры о его продаже. Главным претендентом источники издания называют МТС, который уже несколько лет назад хотел купить видеосервис.

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Ещё один источник, связанный с самим онлайн-кинотеатром, заявил, что полное понимание по поводу дальнейшего развития сервиса появится в течение месяца.

Авторы РБК также уточнили, что владельцем ООО «Иви.ру» (юрлица сервиса ivi) является кипрская Ivi.ru Media Ltd. Сама компания не раскрывает точную структуру своих собственников.

МТС вёл переговоры о покупке ivi в 2019 году — тогда потенциальный покупатель предлагал заплатить за сервис порядка 20 миллиардов рублей. Сами владельцы ivi, по словам источника РБК, оценивали бизнес дороже: руководство сервиса решило дать компании возможность «подрасти и продаться за 100 миллиардов».

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Как будут идти дела с этим самым ростом в условиях ухода западных кинокомпаний с российского рынка — вопрос серьёзный. Достигла ли ivi тех самых 100 миллиардов после февраля текущего года — вопрос ещё более объёмный.

#ivi #видеосервисы
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ахахах
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суть гиперзвуковой ракеты в том,что она летит в облаке плазмы от разогрева на большой скорости.А как известно плазма непропускает радиосигналы,а тут ракета управляется,что и является её секретом
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Путтин пидоR
21:07
а чья это скрепная страна, напомни?
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strazh6666
20:59
То-то у тебя лицо дауна.
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Николай Врублевский
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Если Финляндия вступит в НАТО, то это означает отмену ее внеблокового статуса, который гарантирует мир с Россией. Проще говоря, Финляндия объявит войну России. А вместе с Финляндией в войну будет втян...
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ахахах
20:56
декоммунизацию по-настоящему хохлам проводят.Щас уже будет голодомор 2 на Украине осенью
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
saf-saf
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ахахах
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saf-saf
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Филипп Шишкин
20:53
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Филипп Шишкин
20:52
ахахах, удачи. Поскорее бы уже разъебали этих рашистов, они сами приближают это как только могут.
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