Издание РБК сообщает со ссылкой сразу на пять анонимных источников, что акционеры видеосервиса ivi ведут переговоры о его продаже. Главным претендентом источники издания называют МТС, который уже несколько лет назад хотел купить видеосервис.
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Ещё один источник, связанный с самим онлайн-кинотеатром, заявил, что полное понимание по поводу дальнейшего развития сервиса появится в течение месяца.
Авторы РБК также уточнили, что владельцем ООО «Иви.ру» (юрлица сервиса ivi) является кипрская Ivi.ru Media Ltd. Сама компания не раскрывает точную структуру своих собственников.
МТС вёл переговоры о покупке ivi в 2019 году — тогда потенциальный покупатель предлагал заплатить за сервис порядка 20 миллиардов рублей. Сами владельцы ivi, по словам источника РБК, оценивали бизнес дороже: руководство сервиса решило дать компании возможность «подрасти и продаться за 100 миллиардов».
Как будут идти дела с этим самым ростом в условиях ухода западных кинокомпаний с российского рынка — вопрос серьёзный. Достигла ли ivi тех самых 100 миллиардов после февраля текущего года — вопрос ещё более объёмный.