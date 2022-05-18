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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер утверждает, что Call of Duty Warzone 2 будет напоминать режим Blackout из Black Ops 2
Правда, Blackout быстро скопытился. Но это ведь ерунда, правда?
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В феврале Activision официально объявила о том, что параллельно с Call of Duty Modern Warfare II также создаёт Call of Duty Warzone 2 — обновлённую версию своей сравнительно популярной королевской битвы. Информации о проекте с тех пор толком не поступало, но специально для таких случаев в игровой журналистике имеются инсайдеры, причём не простые, а проверенные и авторитетные.

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Так, на связь вышел Том Хендерсон, который поделился некоторыми сведениями касательно будущего проекта. Важно помнить, что хоть информация Хендерсона подтверждается, по нашим подсчётам, со 100-процентной вероятностью, но никогда не поздно эту статистику «попортить» — в конце концов, имеем дело с инсайдами.

Согласно сведениям Хендерсона, в плане игрового процесса Warzone 2 походит на Blackout — быстро вспыхнувший и столь же стремительно сгоревший режим королевской битвы из Call of Duty Black Ops 4. Заявлено о наличии на полях боя особых крепостей, в которых можно будет добыть снаряжение. Система вооружений, в свою очередь, претерпит изменения в сторону упрощения: всего на оружие можно будет установить не более пяти обвесов против восьми в нынешней Warzone.

Сообщается о присутствии системы про-перков, а также о появлении системы инвентаря. Боец сможет выбирать, что носить с собой в условном рюкзаке, в зависимости от его стиля игры и необходимости в конкретных условиях. Культовое поле боя Верданск, которое покинуло Warzone в рамках тихоокеанского обновления, может вернуться в Warzone 2.

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Если продолжать верить Хендерсону, то Warzone 2 выйдет вместе с Modern Warfare II ближе к концу этого года.

#activision
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