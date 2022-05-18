Улучшенная города, детализированные аэропорты — всё по стандарту.

3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

<b>!!! RTX 3070 Ti за 80 тр в Регарде</b>

<b>!!! RTX 3070 Ti за 80 тр в Регарде</b>

RTX 3060 за 42 тр в Ситилинке

RTX 3060 за 42 тр в Ситилинке

Разработчики Microsoft Flight Simulator сообщили о выходе обновления World Update IX, посвящённого Италии и Мальте. После установки данного апдейта в клиенте игры преобразятся Рим, Неаполь, Венеция и Милан. Более того, свои детализированные модели получат четыре аэропорта: Палермо, Сондрио, Марина ди Кампо и Боланцо.

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Из других улучшений следует также отметить новые полёты и испытания для игроков, 11 точек интереса на Мальте, 94 точки интереса в Италии и улучшенную детализацию аж 100 аэропортов.

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Также через несколько дней Microsoft Flight Simulator получит бесплатное обновление, посвящённое кинокартине «Топ Ган: Маверик» с Томом Крузом.