Сегодня завершилось «закрытое» бета-тестирование «сиквела».

По прошествии нескольких недель сегодня завершилось «закрытое» бета-тестирование Overwatch 2. Почему мы взяли слово «закрытое» в кавычки? Потому что тестирование было таким же закрытым, как дверь без замка — кто хотел, тот и получил к нему доступ в неограниченных объёмах. Даже если вы вдруг упустили возможность поиграть в «бету», то не стоит печалиться: сегодня завершился только первый этап тестирования, а сколько их всего будет, одним Blizzard известно. Как бы то ни было, следующей порцией новостей компания планирует поделиться с нами уже 16 июня.

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Именно на этот день Blizzard рекомендует сделать пометку в календаре, заявив, что нас ждёт некое следующее связанное с Overwatch 2 событие.

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Скорее всего, 16 июня начнётся второй этап закрытого тестирования, в рамках которого будут внесены затребованные игроками по итогам первого этапа изменения. Ведь не секрет, что с балансом в игре сейчас циклопические проблемы, которые необходимо решить и ни в коем случае не довести их до релиза. Если, конечно, Blizzard рассчитывает на долгую и успешную жизнь сиквела.