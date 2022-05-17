Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard выйдет на связь с новостями об Overwatch 2 уже через месяц
Сегодня завершилось «закрытое» бета-тестирование «сиквела».
анонсы и реклама
<b>3050 MSI дешевле 50 тр</b> +10% скидки
-25% от цены 3060 - криптозима торжествует
<b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр </b>
Eще одна RTX 3070 Ti дешевле 100 тр
-25% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400

По прошествии нескольких недель сегодня завершилось «закрытое» бета-тестирование Overwatch 2. Почему мы взяли слово «закрытое» в кавычки? Потому что тестирование было таким же закрытым, как дверь без замка — кто хотел, тот и получил к нему доступ в неограниченных объёмах. Даже если вы вдруг упустили возможность поиграть в «бету», то не стоит печалиться: сегодня завершился только первый этап тестирования, а сколько их всего будет, одним Blizzard известно. Как бы то ни было, следующей порцией новостей компания планирует поделиться с нами уже 16 июня.

реклама

Именно на этот день Blizzard рекомендует сделать пометку в календаре, заявив, что нас ждёт некое следующее связанное с Overwatch 2 событие.

анонсы и реклама
-35% на 3070 Ti Gigabyte Gaming из-за криптозимы
Много 3070 дешевле 100тр в Регарде
Крутая 3080 почти за 100тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Скорее всего, 16 июня начнётся второй этап закрытого тестирования, в рамках которого будут внесены затребованные игроками по итогам первого этапа изменения. Ведь не секрет, что с балансом в игре сейчас циклопические проблемы, которые необходимо решить и ни в коем случае не довести их до релиза. Если, конечно, Blizzard рассчитывает на долгую и успешную жизнь сиквела.

#blizzard #overwatch 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Сети стали появляться видео геймплея Warcraft Arclight Rumble с закрытого бета-тестирования
Первые кадры стратегии от ветеранов Blizzard могут показать уже в следующем месяце
За 10 лет в Diablo III сыграли более 65 миллионов человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены стремительно падают — собираем оптимальный игровой компьютер в мае 2022 года
27
Подборка отличных модов для Anno 1800 и бесплатная разблокировка новых DLC
3
Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
90
Черная блоха - тест и обзор 92мм процессорного кулера ID-Cooling SE-904-XT Slim
27
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
14
Короткий обзор накопителя ADATA XPG SX6000 Pro
84
История игр про выживание
4

Сейчас обсуждают

ахахах
23:17
ну Донецкий суд будет у них теперь
В России временно отказались от подушек безопасности и ABS
sop18
23:16
"Wargaming активно развивалась. Очевидно, что ни на рынке СНГ нет больших денег, поэтому изначально была принята стратегия экспансии на Запад" - классика жанра: ну, что, помогли вам ваши любимые запад...
Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
Алексей Полянский
23:14
Тока он никому и не нужен)
На что способен новый бюджетный CPU Ryzen 3 4100 в реальных играх – разочарование года в тесте RGHD
buratino777
23:07
посол руины назвал штольца обиженной ливерной колбаской, у немцев ливерная колбаса это как колбаса без мяса, то есть прямая аналогия - мужик без яиц, мягкотелый, лох, и все в этом роде.
Почему Европа отвернулась от России – как лоббисты США попали в парламент ЕС и при чём тут нефть
Bernigan
23:05
Пробовал CoolCola, разница ощутимая с настоящей, чего то в ней недостаёт
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
Sheshenbek
22:58
Я квартал прохожу быстрее на жопной тяге, чем mercedes который стоит в пробке по полчаса.
Под маркой Lada планируется выпуск Reno Duster - импортозамещение, которое мы заслужили
Кянан Халилов
22:57
минусанул наверное самый умный. изобрел наверняка много всего, а тут такой отзыв...))))
Как драйвер NVIDIA вводит в заблуждение при создании пользовательских разрешений
OverDoz
22:56
Сразу видно школоту с рпг серверов.
Arma Reforger анонсирована и выпущена в ранний доступ — СССР против США в Атлантике в конце Холодной войны
Sheshenbek
22:53
Кстати да, Черноголовка херня. Уже проще минералки купить Меркурия
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
Ecowar
22:53
Следующим шагом будет импортозамещение колес деревянными пеньками.
В России временно отказались от подушек безопасности и ABS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем