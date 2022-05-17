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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть трейлер The Elder Scrolls VI — получилось очень эффектно
Официального видеоролика можно и не дождаться.
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Формально Bethesda подтвердила факт работы над The Elder Scrolls VI ещё в летом 2018 года. С тех пор полная тишина, обусловленная тем фактом, что в первую очередь компания хочет выпустить в свет свою амбициозную космическую RPG Starfield, релиз которой на днях был отложен с «магической» даты 11 ноября 2022 года до «первой половины» года 2023-го.

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Как следствие, запуск The Elder Scrolls VI отодвигается ещё дальше в бесконечность, и многие геймеры, среди которых талантливые энтузиасты, уже окончательно потеряли всяческое терпение. Дошло до того, что один из энтузиастов под всевдонимом Enfant Terrible опубликовал на своём YouTube-канале видеоролик, каким он видит полноценный анонсирующий трейлер шестой номерной части «Свитков». Формально видео является коллективным трудом, поскольку при его создании использовались материалы многих 3D-художников, так что Enfant Terrible внёс лишь существенный, но всё же на единоличный вклад в создание ролика.

«Декорации» для видеоролика создавались с помощью движка Unreal Engine 5, и в них можно заметить детально воссозданные локации предыдущих частей серии, в том числе «Скайрима».

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Теплится надежда на то, что официальные кадры The Elder Scrolls VI мы увидим 12 июня в рамках совместной презентации Microsoft и Bethesda. Вероятность этого, впрочем, крайне мала.

#the elder scrolls vi
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