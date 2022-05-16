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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Некогда популярная игра Fall Guys переходит на условно-бесплатную модель распространения
Была популярность, да вся сплыла. Вот и причина такого решения.
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В 2020 году на свет появилась пародийная и на первых порах даже забавная игра Fall Guys. Как оно и было предначертано, популярность проекта довольно быстро сошла на нет, и разработчики из Mediatonic сегодня очень вовремя сообщили о том, что Fall Guys переводят на условно-бесплатные рельсы.

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Сам переход состоится 21 июня на всех актуальных платформах. Вместе с тем разработчики обещают реализовать в игре кроссплей, а также добавить её в Epic Games Store.

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Всем, кто купили или купят игру до указанного дня, причитается специальный набор «Наследие», в состав которого войдут несколько костюмов и боевой премиум-пропуск первого сезона.

#fall guys
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