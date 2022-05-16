Анонс Kerbal Space Program 2 состоялся, страшно сказать, летом 2019-го. Изначально проект должен был появиться на свет в 2020 году, но с тех пор разработчики несколько раз объявляли о переносе релиза. К сожалению, сегодня неприятная тенденция продолжилась: игра не поступит в продажу в текущем году.
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Как сообщили разработчики, релиз Kerbal Space Program 2 на PC состоится в начале 2023-го, а на консолях — позже в том же году. Решение, по словам девелоперов, было трудным, и принимали они его нелегко, но перенос релиза был вынужденной мерой. Дело в том, что Kerbal Space Program 2 отличается высочайшей сложностью игровых механик, и чтобы на релизе с их функциональностью не возникло проблем, коллективу разработчиков требуется дополнительное время.
По всей видимости, проблем с созданием KSP2 предостаточно: ещё летом прошлого года авторы проекта сообщили, что полностью переключились на его производство, оставив первую часть без последующего дополнительного контента. Что ж, на данном этапе главное — довести Игру до ума, а там и фанаты подтянутся. Проекты типа Kerbal Space Program создаются с расчётом на многие годы активной жизни, и перенос релиза в их отношении не так критичен, как в случае с условными играми, рассчитанными на один вечер.