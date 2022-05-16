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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Причины попадания ремейка Prince of Persia The Sands of Time в производственный ад оказались банальными
Такое бывает. Если набирать сотрудников по объявлению.
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Ремейк Prince of Persia The Sands of Time практически сразу после анонса попал под массированный обстрел негативными отзывами. Игроков не устроила ни визуальная часть, ни запланированные изменения в геймплее, ни различные мелочи, из которых складывается представление о проекте. Спустя короткое время после анонса и обрушившегося на ремейк вала критики Ubisoft приняла решение о масштабной переделке, отложив релиз на неопределённый срок. Теперь у нас благодаря СМИ появилась возможность узнать, как история докатилась до столь неприглядного итога.

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Причины, на самом деле, предельно банальны, и их можно было избежать. Как сообщают представители Ubisoft India, на плечи которой изначально возложили ответственность за создание ремейка, головной офис французской компании халатно подошёл к задаче. Индийцам не предоставили ни документацию, ни прочие материалы, в том числе связанные с оригинальной Prince of Persia The Sands of Time, которые помогли бы им в создании ремейка. Как следствие, игру пришлось создавать с нуля.

Трудностей добавило и требование Ubisoft использовать в ремейке движок Anvil Engine прямиком из Assassin’s Creed Origins. Как передают сотрудники Ubisoft India в качестве примера вызванных данным решением проблем, за основу они взяли анимации протагониста Origins и перерабатывали их под Принца Персии.

Третья причина — неопытность геймдиректора рамейка Пьера-Сильвена Жире. У руководителя практически полностью отсутствовал опыт работы в игровой индустрии, в итоге принимал решения, которые трудно сочетались со спецификой данной «отрасли».

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Проще говоря, ремейк Prince of Persia The Sands of Time стал заложником некомпетентности руководящего состава Ubisoft. Такое бывает. Но это решаемо. Вопрос лишь, сколько времени потребуется на исправление всех недостатков и решение всех проблем. В настоящее время ремейк передан Ubisoft Montreal — создателям оригинальной игры.

#ubisoft #prince of persia the sands of time
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