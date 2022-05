Такое бывает. Если набирать сотрудников по объявлению.

Ремейк Prince of Persia The Sands of Time практически сразу после анонса попал под массированный обстрел негативными отзывами. Игроков не устроила ни визуальная часть, ни запланированные изменения в геймплее, ни различные мелочи, из которых складывается представление о проекте. Спустя короткое время после анонса и обрушившегося на ремейк вала критики Ubisoft приняла решение о масштабной переделке, отложив релиз на неопределённый срок. Теперь у нас благодаря СМИ появилась возможность узнать, как история докатилась до столь неприглядного итога.

Причины, на самом деле, предельно банальны, и их можно было избежать. Как сообщают представители Ubisoft India, на плечи которой изначально возложили ответственность за создание ремейка, головной офис французской компании халатно подошёл к задаче. Индийцам не предоставили ни документацию, ни прочие материалы, в том числе связанные с оригинальной Prince of Persia The Sands of Time, которые помогли бы им в создании ремейка. Как следствие, игру пришлось создавать с нуля.

Трудностей добавило и требование Ubisoft использовать в ремейке движок Anvil Engine прямиком из Assassin’s Creed Origins. Как передают сотрудники Ubisoft India в качестве примера вызванных данным решением проблем, за основу они взяли анимации протагониста Origins и перерабатывали их под Принца Персии.

Третья причина — неопытность геймдиректора рамейка Пьера-Сильвена Жире. У руководителя практически полностью отсутствовал опыт работы в игровой индустрии, в итоге принимал решения, которые трудно сочетались со спецификой данной «отрасли».

Проще говоря, ремейк Prince of Persia The Sands of Time стал заложником некомпетентности руководящего состава Ubisoft. Такое бывает. Но это решаемо. Вопрос лишь, сколько времени потребуется на исправление всех недостатков и решение всех проблем. В настоящее время ремейк передан Ubisoft Montreal — создателям оригинальной игры.