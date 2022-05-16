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Новости Software Михаил Андреев
Прохладно принятая игроками Total War Warhammer 3 закономерно растеряла практически весь «онлайн»
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Total War Warhammer 3 могла стать достойным завершением трилогии фэнтезийного ответвления серии, однако многое пошло не так, в результате чего — сплошные боль, стыд и потеря репутации. Игроки с самого релиза жаловались на обилие ошибок, недоработок, сомнительных решений в игровом процессе и отсутствие баланса. Проблемы не решаются, пользовательский рейтинг Total War Warhammer 3 расположился где-то в районе плинтуса, а игра на сегодняшний день растеряла порядка 95 % от максимального показателя, зафиксированного три месяца назад вскоре после релиза проекта.

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Так, в феврале пиковое число одновременно играющих в Total War Warhammer 3 превышало 166,7 тысяч человек, в то время как за последние сутки этот показатель составил всего 8,1 тысяч человек.

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Иными словами, выпустить игру — это даже не половина задачи. Куда важнее грамотная и своевременная поддержка; в противном случае удачный «на бумаге» проект оказывается растоптанным суровой реальностью, которая, в условиях жесточайшей конкуренции на рынке видеоигр, не прощает подобных халатных действий со стороны разработчиков.

#sega #creative assembly #total war warhammer iii #total war warhammer 3
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