По аналогии со сборником ремастеров Halo.

До совместной презентации Xbox и Bethesda осталось чуть меньше месяца, однако инсайдеры уже разнюхали, какой у компаний на неё план. В частности, авторитетный инсайдер Ник Бейкер сообщил, что 12 июня Microsoft представит вниманию общественности сборник переизданий Gears of War.

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Если верить Бейкеру, то Microsoft воодушевилась успехом сборника ремастеров Halo The Master Chief Collection и решила выпустить более современные варианты своей другой культовой франшизы.

Важно понимать, что хоть мы имеем дело со вполне правдоподобным слухом, особенно, учитывая тот факт, что мы живём в эпоху отсутствия новых идей и повального ремастеринга и ремейкинга легендарных игр прошлого, но к любым утечкам следует относиться со здоровой долей скептицизма.

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На сегодняшний день самой современной игрой серии является Gears 5.