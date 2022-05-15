До совместной презентации Xbox и Bethesda осталось чуть меньше месяца, однако инсайдеры уже разнюхали, какой у компаний на неё план. В частности, авторитетный инсайдер Ник Бейкер сообщил, что 12 июня Microsoft представит вниманию общественности сборник переизданий Gears of War.
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Если верить Бейкеру, то Microsoft воодушевилась успехом сборника ремастеров Halo The Master Chief Collection и решила выпустить более современные варианты своей другой культовой франшизы.
Важно понимать, что хоть мы имеем дело со вполне правдоподобным слухом, особенно, учитывая тот факт, что мы живём в эпоху отсутствия новых идей и повального ремастеринга и ремейкинга легендарных игр прошлого, но к любым утечкам следует относиться со здоровой долей скептицизма.
На сегодняшний день самой современной игрой серии является Gears 5.