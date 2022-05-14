О том, что создатель Dead Space Глен Скофилд рассчитывает вскоре наконец-то продемонстрировать свой новый хоррор The Callisto Protocol, нам известно ещё с конца апреля. Что ж, «скоро» оказалось следующей неделей, о чём с изрядной долей гордости сообщил сам господин Скофилд.
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Напомним, что действие The Callisto Protocol разворачивается в XXIV веке во вселенной PUBG. Связь с миром широко известной королевской битвы здесь, впрочем, будет чисто символической: во-первых, спустя три века после событий «батлрояля» эта связь сильно размывается, а во-вторых, она в данной игре, справедливости ради, лишняя.
Релиз должен состояться в этом году. Скорее всего, на следующей неделе Скофилд объявит и точную дату.