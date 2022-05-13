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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: два новых трейлера по случаю события Nightmare Fog в кооперативном экшене Rainbow Six Extraction
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Компания Ubisoft представила два полноценных трейлера события Nightmare Fog в Rainbow Six Extraction, которое добавит новый контент в игру. Ключевым ивентом в этой ситуации можно считать Nightmare Fog.

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В грядущем событии игрокам предстоит столкнуться с инопланетной угрозой, которая вызывает галлюцинации. В первом ролике показано действие этой самой угрозы, сопровождаемое весёлой музыкой. Опасный патоген распространяется неким токсичным деревом со спорами. Ивент пройдёт в период с 12 мая по 2 июня.

В рамках события Nightmare Fog разработчики подготовили несколько уникальных геймплейных механик и нужных механизмов. Например, в игре появилась автотурель, пистолет, усиливающий способности игрока или напарников. Будет там и новая оперативница по имени Зофия, специализирующаяся на гранатах.

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Напомним, Rainbow Six Extraction доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

#ubisoft #rainbow six extraction
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