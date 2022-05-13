Пока ранний доступ и пока принимают прохладно.

Разработчики из независимой польской студии Dark Point Games сообщили о выходе своего изометрического ролевого экшена Achilles: Legends Untold в раннем доступе Steam.

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На момент публикации данного материала проект стоит 764 рубля, но после 19 мая 10-процентную скидку уберут, и за него попросят уже 849 рублей. Achilles: Legends Untold пробудет в раннем доступе Steam приблизительно до первого квартала 2023 года. Разработчики пообещали регулярно снабжать проект обновлениями с уникальным контентом. Например, в ближайшее время ролевой экшен получит DLC с новым боссом из греческой мифологии, порталы на боевые арены в Тартаре и полноценную интеграцию со стриминговым сервисом Twitch.

«Сыграйте за Ахилла, который попал в центр многовекового конфликта Аида, бога смерти, и Ареса, бога войны, и отправляйтесь в путешествие длинною в жизнь! Юного героя отправляют на битву с чадом Бога Войны — самим Фобосом. Во время путешествия наш путь лежит во множество разных уголков мифических стран, где герой обретет могущественные артефакты, которые помогут ему в сражениях. В своем пути Ахиллес не одинок, ведь Гефест — бог кузнецов — всегда готов создать новое оружие в обмен на собранные вами ресурсы», — гласит официальное описание к игре.

Авторы Achilles: Legends Untold вдохновлялись играми из souls-like жанра, а также олдскульными играми в жанре hack&slash. Геймерам предстоит побывать в самых угрюмых и неприветливых локациях, сражаясь с легендарными существами и пытаясь разобраться в истории мира. Авторы заявляют, что хотели создать игру, открытую и простую для новичков.

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В магазине Valve у Achilles: Legends Untold пока есть только 59 % положительных отзывов из 57 написанных.