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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Remedy активно работает сразу над шестью проектами, включая Alan Wake II
И все достойные и ожидаемые.
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Нежданно-негаданно финская студия Remedy стала одной из самых (если не самой) загруженных игровых компаний в мире. Как следует из свежего финансового отчёта компании, в настоящее время в её стенах разрабатываются сразу шесть проектов, релизы которых должны состояться в период с 2023-го по 2025-й годы.

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Примечательно, что ни один из этих пяти проектов не является секретным: все из них либо были полноценно анонсированы компаний, либо неоднократно упоминались в других финансовых отчётах. Так, помимо ожидаемой всеми Alan Wake II разработчики также трудятся над ремейками Max Payne и Max Payne 2, ведут работу над f2p-шутером Vanguard, а также занимаются производством продолжения Control вместе с его ответвлением.

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Что же до чисто финансовых показателей, то у Remedy всё хорошо: за отчётный период выручка компании в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год выросла на 56 %, перевалив за 12,6 млн евро. Значительную часть выручки приносит Control, а вот ремастер Alan Wake, по всей видимости, с треском провалился: игра ещё пока даже не покрыла расходов на своё производство и продвижение.

#remedy
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