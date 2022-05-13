И все достойные и ожидаемые.

Нежданно-негаданно финская студия Remedy стала одной из самых (если не самой) загруженных игровых компаний в мире. Как следует из свежего финансового отчёта компании, в настоящее время в её стенах разрабатываются сразу шесть проектов, релизы которых должны состояться в период с 2023-го по 2025-й годы.

реклама

Примечательно, что ни один из этих пяти проектов не является секретным: все из них либо были полноценно анонсированы компаний, либо неоднократно упоминались в других финансовых отчётах. Так, помимо ожидаемой всеми Alan Wake II разработчики также трудятся над ремейками Max Payne и Max Payne 2, ведут работу над f2p-шутером Vanguard, а также занимаются производством продолжения Control вместе с его ответвлением.

анонсы и реклама <b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b> RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке

Что же до чисто финансовых показателей, то у Remedy всё хорошо: за отчётный период выручка компании в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год выросла на 56 %, перевалив за 12,6 млн евро. Значительную часть выручки приносит Control, а вот ремастер Alan Wake, по всей видимости, с треском провалился: игра ещё пока даже не покрыла расходов на своё производство и продвижение.