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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Научно-фантастический триллер Deliver Us The Moon выйдет на PS5 и Xbox Series только 23 июня
Сейчас игра доступна на ПК и «пастгене».
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Издательство Wired Productions совместно с разработчиками из KeokeN Interactive назвали новую дату релиза версий Deliver Us The Moon для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. До сегодняшнего дня считалось, что проект поступит в продажу 19 мая, но релиз перенесли до 23 июня.

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Напомним, научно-фантастический триллер Deliver Us The Moon сейчас можно опробовать на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На момент написания данного материала у проекта был достаточно высокий рейтинг в Steam — 88 % на основании более 3,6 тысяч отзывов.

Deliver Us The Moon рассказывает историю последнего космонавта на умирающей Земле, которому предстоит выяснить, что случилось с колонией на Луне. Во вселенной игры Луна стала источником энергии, способной предотвратить гибель всего человечества.

«В этом путешествии вашим единственным спутником станет маленький робот по имени ASE. Вместе с ним вы пересечёте Луну, исследуете заброшенные здания, найдёте улики и наконец, откроете секрет и соберёте данные о тех, кто давно покинул этот мир. Сумеете ли вы спасти человечество или затеряетесь в темной бездне космоса?» — гласит официальное описание к игре.

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Владельцам PS4 и Xbox One разрешат бесплатно обновить свою копию Deliver Us The Moon после соответствующего релиза на PS5 и Xbox Series X|S. Что до самого патча, то он должен будет сократить время загрузки, улучшить графику и добавить поддержку технологии трассировки лучей.

#wired productions #deliver us the moon #keoken interactive
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