«Цивилизация» в магическом антураже.

Ровно год назад издательство Slitherine объявило о том, что объединило усилия со студиями MuHa Games и Eerie Forest для создания ремейка культовой классики в лице глобальной магической стратегии Master of Magic. На тот момент нам поведали лишь базовые подробности, и вот, спустя год девелоперы всё же решились опубликовать премьерный видеоролик с демонстрацией игрового процесса. И не просто ролик — а почти получасовая демонстрация.

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В рамках данной демонстрации разработчики продемонстрировали управление городами, сражения, систему исследования заклинаний, в целом систему магии и распределения волшебных ресурсов на наиболее приоритетные, по мнению игрока, направления. Также затронули тему алхимии, исследования карты и общения с местными конкурентами на магическом поприще.

Иными словами, ремейк соответствует оригиналу в плане игрового процесса — разница в основном сводится к графике (которая здесь, к слову, на очень большого ценителя) и задействованных технологиях.

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Когда состоится релиз, пока неясно.