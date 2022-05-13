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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Миллионные армии готовы к сражению: состоялся ранний релиз Ultimate Epic Battle Simulator 2
Ничего примечательного в данном проекте, если не считать количества бойцов, нет.
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Была такая незамысловатая игра-песочница — Ultimate Epic Battle Simulator называлась. Суть её предельно проста: создавать гигантские армии и имитировать сражения «стенка на стенку», в которых нет никакого тактического смысла, зато есть кинематографичность и «экшен». В начале прошлого года для проекта был анонсирован сиквел, в котором масштабы увеличились не в разы, а в десятки раз; предполагалось, что его ранний релиз состоится осенью 2021-го, но, как оно постоянно бывает в нынешней игровой индустрии, планы пришлось поменять.

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Как итог, релиз состоялся буквально несколько часов назад. Пользовательские оценки в Steam пока довольно высокие, однако их количество незначительно, поэтому выборка пока нерепрезентативна.

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Ultimate Epic Battle Simulator 2 позволяет «имитировать» сражения армий самых разных эпох — от античности до современности. Если хочется чего-то неординарного, то допускается создание армий с Кинг-Конгами и прочими героями фантастических произведений

#ultimate epic battle simulator 2
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