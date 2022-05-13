Ничего примечательного в данном проекте, если не считать количества бойцов, нет.

Была такая незамысловатая игра-песочница — Ultimate Epic Battle Simulator называлась. Суть её предельно проста: создавать гигантские армии и имитировать сражения «стенка на стенку», в которых нет никакого тактического смысла, зато есть кинематографичность и «экшен». В начале прошлого года для проекта был анонсирован сиквел, в котором масштабы увеличились не в разы, а в десятки раз; предполагалось, что его ранний релиз состоится осенью 2021-го, но, как оно постоянно бывает в нынешней игровой индустрии, планы пришлось поменять.

реклама

Как итог, релиз состоялся буквально несколько часов назад. Пользовательские оценки в Steam пока довольно высокие, однако их количество незначительно, поэтому выборка пока нерепрезентативна.

анонсы и реклама <b>3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b> в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр -22% на i5 12600 в Ситилинке -40% на 12700F в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -30% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Ultimate Epic Battle Simulator 2 позволяет «имитировать» сражения армий самых разных эпох — от античности до современности. Если хочется чего-то неординарного, то допускается создание армий с Кинг-Конгами и прочими героями фантастических произведений