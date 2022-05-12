Разработчики Vampire: The Masquerade — Swansong опубликовали новый трейлер посвящённый третьему играбельному персонажу — вампирше Лейше. Это представительница клана Малкавин, при её создании авторы вдохновлялись образами Джокеров — тех самых, из фильмов про Бэтмена от режиссёров Тодда Филипса и Кристофера Нолана.
реклама
Ключевые особенности вампирши Лейши — это умение создавать тесные связи и подражание, пригодное для использования с помощью дисциплины сокрытия. Лейша — не совсем безумный персонаж, ею движет желание разузнать правду. Она привыкла участвовать в расследованиях, используя при этом способность ясновидения.
Ещё одна уникальная особенность третьей героиние — способность отправляться на задание вместе с дочерью Холзи, которая тоже является вампиром и выступает здесь на правах напарника.
Напомним, релиз Vampire: The Masquerade — Swansong состоится 19 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. На персональных компьютерах игра появится только в магазине Epic Games Store.