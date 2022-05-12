Сегодня Blizzard отметила юбилей — десять лет со дня выхода Diablo III. Формально юбилей настанет 15 мая, ведь именно в этот день в 2012 году состоялся релиз ролевого боевика, поэтому, по всей видимости, Blizzard ведёт учёт високосных лет — иначе подобный «фальстарт» объяснить трудно.
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В честь юбилея в Diablo III навечно будет доступно событие «вторящий кошмар», а все награды за выполнение заданий (bounties) будут удвоены вплоть до конца 26-го сезона.
Наконец, Blizzard поведала о том, что за десять лет число пользователей, опробовавших Diablo III, перевалило за 65 миллионов.
В настоящее время Blizzard активно работает над Diablo IV, которая вернётся к своим истокам. Дело в том, что юбиляр хоть и популярен, но мог бы быть ещё более востребованным, если бы не неоднозначные решения в игровом процессе и геймдизайне.