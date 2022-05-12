После успеха фильма теперь надо ковать железо, не отходя от кассы.

Funcom ещё в прошлом году официально объявила о том, что вместе с партнёрами трудится сразу над несколькими играми по вселенной «Дюны». Первый проект — стратегия Dune Spice Wars — добралась до раннего релиза в конце апреля и получила высокие оценки. Теперь пора активнее приступать к производству уже следующего проекта, концепт-артами которой Funcom с нами сегодня и поделилась.

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Согласно описанию, перед нами «выживач» в большом открытом мире, где удастся встретить флору и фауну культовой вселенной. Дополнительных подробностей пока нет, зато есть сведения о том, что разработчикам требуются сотрудники. Причём, необходимые должности свидетельствуют о том, что процесс производства проекта находится на совсем ранних стадиях, а, значит, релиза в обозримой перспективе можно не ждать.